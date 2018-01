Turkije pakt Nederlandse IS-verdachte (24) uit Apeldoorn op

Volgens de de Turkse media gaat het om een 24-jarige vrouw uit Apeldoorn, zo meldt onder meer de NOS woensdag. Ook een 36-jarige Algerijn die in Nederland woont, is gearresteerd. De vrouw uit Apeldoorn staat al sinds 7 december 2016 op de nationale sanctielijst terrorisme. De 36-jarige Algerijn sinds 24 februari 2017.

Correspondent Lucas Waagmeester zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat ook de tegoeden van de Nederlandse vrouw sinds 7 december 2016 bevroren zijn. Volgens de Turkse media gaat het om Xaviera S., zo weet De Stentor. Het is nog niet bekend wat er verder met haar gaat gebeuren. Waagmeester: 'Óf ze wordt in Turkije berecht, óf ze wordt door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Dat is niet eerder gebeurd.'

Onder de groep arrestanten zou ook een hooggeplaatste IS-strijder zijn die aan het hoofd stond van de medische dienst van de terreurorganisatie.

