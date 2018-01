Megaboete van bijna 1 miljard euro voor chipfabrikant

De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm heeft een boete van 997 miljoen euro opgelegd gekregen van de Europese Commissie wegens misbruik van haar marktdominantie in LTE-basisband-chipsets. Dit heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt.

Eu-antitrustregels

Qualcomm verhinderde concurrenten om op de markt te concurreren door aanzienlijke betalingen te doen aan een belangrijke klant op voorwaarde dat deze niet zou kopen van concurrenten van Qualcomm. Dit is illegaal volgens de EU-antitrustregels.

Apple

Commissaris Margrethe Vestager belast met het mededingingsbeleid zei: 'Qualcomm heeft zijn concurrenten vijf jaar lang illegaal uitgesloten van de markt voor LTE-basisbandchipsets, waardoor zijn marktdominantie werd versterkt. Qualcomm betaalde miljarden dollars aan Apple, een belangrijke klant van Qualcomm, zodat deze niet zou kopen van concurrenten. Deze betalingen waren niet alleen kortingen in prijs, ze werden gemaakt op voorwaarde dat Apple exclusief de basisband-chipsets van Qualcomm zou gebruiken in al zijn iPhones en iPads'.

Concurrentie had het nakijken

'Dit betekende dat geen enkele concurrent Qualcomm op deze markt kon uitdagen, hoe goed hun producten ook waren. Het gedrag van Qualcomm ontkende consumenten en andere bedrijven meer keuze en innovatie en dit in een sector met een enorme vraag en potentieel voor innovatieve technologieën. Dit is illegaal volgens de antitrustregels van de EU en waarom we de beslissing van vandaag hebben genomen', aldus Vestager.

LTE-basissnelle chipsets

Baseband-chipsets zorgen ervoor dat smartphones en tablets verbinding kunnen maken met mobiele netwerken en worden gebruikt voor zowel spraak- als datatransmissie. LTE-basisband-chipsets voldoen aan de 4G Long-Term Evolution (LTE) -standaard.

Intel

Qualcomm is verreweg 's werelds grootste leverancier van LTE-basisband-chipsets. Maar er zijn andere chipfabrikanten op deze markt actief - Intel (de grootste leverancier voor chipsets die in computers wordt gebruikt) heeft met name geprobeerd om Qualcomm voor klanten uit te dagen en te concurreren.

