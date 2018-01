Drie doden en meer dan honderd gewonden bij treinongeval in Milaan

In de buurt van Milaan is donderdagmorgen een regionale trein ontspoord. Bij het spoorincident zijn zeker drie doden, acht zwaargewonden en een honderdtal lichtgewonden gevallen.

Het ongeval gebeurde iets na 07.00 uur tussen Treviglio en Pioltello. Volgens ‘Milano Today’ telde de trein acht wagons, waarvan er drie zijn gekanteld. Het ongeval gebeurde in de drukke ochtendspits. De trein zat dan ook vol met forensen. Na het ongeval kropen mensen over elkaar heen om uit de trein te ontsnappen in afwachting van hulp. Hulpdiensten hebben talloze gewonden uit de ontspoorde wagons moeten bevrijden. Een deel van de gewonden is overgebracht naar het ziekenhuis van Monza. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeval is.

YouTube AFP

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+