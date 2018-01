Vader Nederlandse springamazone (52) krijgt 17 jaar voor drugssmokkel

De vader van de succesvolle Nederlandse springamazone Jody van Gerwen (27) moet de cel in, omdat hij 50 kilo cocaïne in zijn paardentrailer naar het Britse Dover heeft gesmokkeld. Die probeerde hij daar op 13 juli 2017 door de douane te krijgen. De cocaïne heeft een straatwaarde van 4,5 miljoen euro. Dit meldt onder meer het Algemeen Dagblad (AD) donderdag.

Springcarrière dochter

Volgens de rechter van het Centerbury Crown Court zou Van G. een deel van de winst van de cocaïnesmokkel gebruiken om de springcarrière van zijn dochter te financieren. van G. viel bij de douane op omdat hij geen goede reden kon geven waarom hij twee paarden naar Engeland zou vervoeren. Toen de politie de vrachtwagen onderzocht vond zij de 50 kilo cocaïne in de tussenwand van de vrachtwagen

270.000 euro in woning

De paardenhandelaar uit het Limburgse Limbricht stelt zelf dat hij onschuldig is. Hij wilde alleen twee paarden afleveren bij een kennis in Bracknel, aldus de krant. Toen zijn woning in Limburg werd doorzocht, werd 270.000 euro aan cash gevonden. Volgens de Engelse rechtbank was dochter Jody niet op de hoogte van haar vaders drugssmokkel. Zij was donderdag wel aanwezig bij de rechtszaak en hoorde het vonnis huilend aan.

