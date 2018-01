Dode in auto is man (25) uit Enschede

De identiteit van de man die op vrijdag 26 januari levenloos in een zwarte Renault Megane op de kruising Malangstraat, Palembangstraat en de Brinkstraat werd aangetroffen is bekend. Zijn naam is Shadi Saker, hij is 25 jaar en komt uit Enschede. Na onderzoek is zijn lichaam vrijgegeven en overgedragen aan zijn familie.

Shadi Saker was de eigenaar van de zwarte Renault Megane voorzien van het kenteken 67-JGH-2. De politie wil heel graag weten met wie hij contact heeft gehad de laatste uren voor zijn overlijden. Wie weet of Shadi Saker conflicten met andere personen had of kent de aanleiding van deze gewelddadige dood.

Politie zoekt inzittende(n) lichtkleurige auto

Een getuige heeft tegenover de politie verklaard dat er op vrijdagmorgen 26 januari omstreeks 2.00 uur op de Madioenstraat, tegenover de snackbar, twee auto’s hebben gestaan. Dit zou een lichtkleurige- en een donkerkleurige auto zijn geweest. De recherche vermoedt dat het donkerkleurige voertuig de auto van Shadi Saker is geweest. De politie wil weten wie de inzittende(n) van die lichtkleurige auto was of waren. Wie heeft deze ‘ontmoeting’ tussen deze auto’s nog meer gezien of gehoord. Volgens de getuige werd er geschreeuwd. Ook wil het rechercheteam weten in welke richting, zowel het slachtoffer als de bestuurder van de lichtkleurige auto, zijn weggereden. Alle tips maar ook camerabeelden van beveiligingscamera’s of dashcams uit die omgeving kunnen helpen bij het oplossen van dit misdrijf. Politie wil graag in het bezit van dergelijke beelden komen.

Dood geschoten

Uit onderzoek is gebleken dat er op het lichaam van Shadi Saker is geschoten. Rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing, die dit misdrijf onderzoeken, willen graag in contact komen met getuigen die dit hebben gehoord of gezien. Dat geldt ook voor alle passanten die op vrijdag 26 januari tussen 1.00 uur en 3.00 uur in de buurt van de kruising Brinkstraat met de Malangstraat en Palembangstraat zijn geweest.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+