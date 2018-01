Familiedrama in België. Man vermoord ex-vrouw en hun twee kinderen

De 39-jarige man maakte vanochtend een eind aan zijn leven in Sint-Jans-Molenbeek. Het parket vermoed dat de man het drietal eerst om het leven heeft gebracht en daarna zichzelf.

De hulpdiensten kregen vanochtend een melding van een autobrand. Eenmaal ter plaatse vonden ze achter het flatgebouw het levenloze lichaam van de man. Volgens het Brusselse parket was de man duidelijk van een grote hoogte gevallen en wees het op zelfdoding. Onderzoek toonde aan dat de uitgebrande auto bij het slachtoffer hoorde.

De politie stuitte op de dode vrouw en kinderen, toen ze het gezin wilde melden dat de ex-man en vader dood was aangetroffen. Het parket is een onderzoek gestart of de man eerst zijn ex en kinderen had omgebracht en vervolgens een einde had gemaakt aan zijn eigen leven.

