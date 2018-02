Ruim 900 mijnwerkers vast in goudmijn Zuid-Afrika

In een goudmijn in Zuid-Afrika zijn ruim 900 mijnwerkers vast komen te zitten nadat een storm met hevig onweer de stroomvoorziening platlegde.

Door het hevige onweer in de nacht van woensdag op donderdag braken de elektriciteitskabels die de liften van stroom voorzien. Dit melden meerdere media donderdag.Het incident vond plaats in de Beatrix-goudmijn in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstad. de mijn is tussen de 500 en 220 meter diep. Het bedrijf dat de mijn exploiteert, Sibanije Stillwater, heeft laten weten dat de kompels niet in gevaar zijn. Volgens een woordvoerder zijn de opgesloten mijnwerkers veilig en hebben zij voedsel en water.

De stroomvoorziening zou deels weer hersteld zijn, aar er is nog niet genoeg stroom om alle mijnwerkers naar boven te krijgen. Er wordt geprobeerd de liften weer aan de praat te krijgen met generatoren.

