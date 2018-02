FBI onder vuur na vrijgeven memo

In de Verenigde Staten is de FBI, de Amerikaanse federale recherche, in opspraak geraakt door een memo dat door de Republikeinen is vrijgegeven.

In de memo staat dat de FBI en het ministerie van Justitie een rechter hebben misleid om toestemming te krijgen voor het bespioneren van Carter Page, een medewerker van de verkiezingscampagne van president Trump. De memo is afkomstig van het Republikeinse congreslid Devin Nunes. Volgens Nunes heeft de FBI op grond van een omstreden rapport toestemming gekregen om Carter Page, een vooraanstaand campagne medewerker van Trump af te luisteren. Dat rapport zou zijn betaald door de Clintons en dus zou de toestemming op oneigenlijke gronden zijn verleend.Dit schrijven meerdere media zaterdag.

FBI partijdig

De memo is voor Republikeinen en rechtse commentatoren hét bewijs dat de FBI partijdig is in het slepende onderzoek naar de Rusland-connectie van Donald Trump en zijn verkiezingsteam. Maar volgens de Democraten en linkse commentatoren is dit een doorzichtige stunt van het Witte Huis, die maar één doel heeft namelijk: twijfel zaaien over wie nou wie manipuleert, zodat de conclusies van het formele onderzoek van speciale aanklager Robert Mueller al bij voorbaat aan kracht verloren hebben.

Rechtse Republikeinen hebben al langer het idee dat de FBI en Justitie op de hand zijn van de Democraten en de president ten val willen brengen, zo schrijft het RD. Trumps adviseur Kellyanne Conway zei over Muellers onderzoek: 'Het stond meteen al vast dat dit tegen Donald Trump gericht zou zijn, en ze waren pro-Hillary. Ze kunnen met geen mogelijkheid gezien worden als objectief of transparant of evenwichtig of eerlijk.'

