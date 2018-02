Amerikaanse die ruim half miljard dollar won zit met dilemma

De Amerikaanse vrouw in New Hampshire, die op 6 januari van dit jaar de megaprijs van ruim 559 miljoen dollar won in de Powerball-loterij, zit met een enorm dilemma.

Identiteit

Volgens de voorschriften en regels die gelden bij de Powerball-loterij moeten winnaars van dit soort megaprijzen hun identiteit bekendmaken om de prijs te kunnen incasseren. En daar zit nou precies het probleem dat de vrouw heeft, zij wil absoluut anoniem blijven, zo melden de Amerikaanse media dinsdag.

Advocaat

Ze heeft dan ook een advocaat in de arm genomen en stapt naar de rechter. Volgens de advocaat wil de vrouw gewoon blijven werken en normaal in de gemeenschap waar zij woont blijven functioneren zonder steeds te worden aangesproken vanwege de enorme prijs die ze heeft gewonnen. Daarnaast is ze bang voor haar veiligheid als bekend wordt dat zij zo vermogend is geworden.

Lot ondertekend

De regels van de Powerball-loterij schrijven voor dat de winnaar het lot moet ondertekenen. Dat heeft de vrouw aanvankelijk ook gedaan maar toen zij de consequentie daarvan begon te realiseren dat zij daardoor dus niet meer anoniem was krabbelde ze terug.

'Grote fout'

Haar advocaat geeft aan dat de vrouw zelf heeft aangegeven dat ze door te tekenen een 'grote fout' heeft gemaakt. De mogelijkheid om anoniem te blijven was om het lot bij een eigen stichting onder te brengen maar dat had de vrouw volgens eigen zeggen niet goed begrepen.