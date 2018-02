'Oxfam hield seksfeestjes in Haïti met geld uit fondsen'

Tijdens hun verblijf in Haïti in 2010 na een verwoestende aardbeving, hebben medewerkers van de humanitaire organisatie Oxfam een feest hebben gehouden met prostituees met geld van de ngo.

Volgens de Britse krant The Times ontkent Oxfam dat zij geprobeerd heeft de zaak in de doofpot te stoppen.

Bij de aardbeving kwamen bijna 300.000 mensen om het leven. Leidinggevenden van Oxfam zouden volgens de Times jonge prostituees betaald hebben, waarvan sommige mogelijk minderjarig waren. Dit alles betaald met fondsen van Oxfam.

De orgies zouden gehouden zijn in de woningen en hotelkamers van de medewerkers, terwijl ze T-shirts droegen van Oxfam. Een bron beweert tegenover The Times beelden te hebben gezien van de sekspartijen.

In 2011 werd er een intern onderzoek gedaan die volgens The Times ‘een cultuur van straffeloosheid’ aan het licht bracht. Hierdoor moesten enkele leidinggevenden vrijwillig of gedwongen het veld ruimen.