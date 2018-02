Belg heel even rijkste man ter wereld, 2.000 miljard bijgeschreven op rekening

De dag van zondag 4 februari zal de Belg Luc Mahieux uit Dinant nooit meer vergeten. Hij bleek op dat moment ruim 2.000 miljard euro op zijn creditcard te hebben staan zonder dat hij wist hoe dit was gebeurd maar was op dat moment wel de rijkste persoon ter wereld.

2.000.000.000.349,- euro bijgeschreven

Luc had op een website de gegevens van zijn creditcard ingetoetst, zo schreef hij vorige week woensdag op zijn Facebookpagina. Toen hij dat had gedaan kwam hij er achter dat er niet eenmalig maar elke maand automatisch een bedrag van 34,90 euro werd afgeschreven door deze website en dat was nu ook weer niet de bedoeling. Daarom zette hij deze automatische betaling stop maar toen gebeurde er iets wonderlijks. Hij kreeg vorige week zondag een bedrag van maar liefst 2.000.000.000.349,- euro op zijn rekening bijgeschreven.

Creditcard geblokkeerd

Omdat hij wel begreep dat er iets fout was gegaan nam hij contact op met de bank. Ook liet hij zijn creditcard voor de zekerheid blokkeren. Inmiddels is de fout volgens Luc al weer hersteld en is hij dus 2.000 miljard euro 'armer'. Toch zijn er veel vrienden op Facebook die dat verhaal niet geloven en met hem willen aanpappen in de hoop er zelf wat beter van te worden.