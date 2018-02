'Russische peuter dood aangetroffen in tuin van crèche'

In Moskou is vrijdag een 3-jarige peuter buiten in de tuin van een kinderdagopvang levenloos aangetroffen. 'De in allerijl opgeroepen ambulancemedewerkers konden niet meer dan vaststellen dat het meisje reeds was overleden', zo melden de Russische media zaterdag.