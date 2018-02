Britse oorlogsveteraan (88) verjaagt overvallers met karate

Ingegrepen

De groep jongeren zullen wel vreemd hebben opgekeken toen de oude man de jonge vrouw te hulp schoot en tegen de overvallers schreeuwde dat zij de vrouw met rust moesten laten.

Karateslag

Vervolgens richten de overvallers zich op de oude man en wilden zijn geld afpakken maar de oude man verweerde zich kranig en riep: 'Nee dat doen jullie niet'. Hij deelde vervolgens een gerichte karateslag op de nek van één van de overvallers uit die meteen op de grond viel en half versuft bleef liggen.

Oorlogsveteraan

Vervolgens kwam er een andere overvaller met een mes op hem af. De oude man, die oorlogsveteraan is, verweerde zich weer kranig maar liep wel enkele oppervlakkige steek- en snijwonden op.

Groep op de vlucht

De groep overvallers zette het vervolgens op het lopen en ging er snel vandoor en liet de oude man bloedend achter. Een buurman bekommerde zich om hem en zorgde dat hij in het ziekenhuis kwam waar hij aan zijn wonden werd behandeld. Daar hoorde hij van een van de zusters dat er de volgende avond een politiebijeenkomst in de buurt zou komen. De oude man was daarbij aanwezig als 'levend bewijs'.

Geprezen

De 88-jarige man werd toegejuicht toen hij ten overstaan van de politiemensen zijn verhaal vertelde over de overval de op 27 januari van dit jaar was gebeurd. Hij werd geprezen door Detective Inspector Will Lexton-Jones voor zijn 'buitengewone moed'.