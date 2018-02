OM betaalde onkostenvergoeding aan weduwe John Mieremet

Uit onderzoek van het televisieprogramma ZEMBLA blijkt dat het Openbaar Ministerie (OM) in 2013 een ‘onkostenvergoeding’ heeft betaald aan de weduwe van crimineel John Mieremet.

Justitie verdacht Ria E. van het witwassen van geld dat haar man verdiende met de handel in wapens en drugs. Nadat Mieremet in 2005 werd geliquideerd in Thailand, trof het OM een schikking met de weduwe. Zij deed afstand van 6,5 miljoen euro aan crimineel verkregen vermogen. Nadat zij dit deed kreeg zij 200.000 euro onkosten vergoeding en werd niet strafrechtelijk vervolgd.

Het OM laat weten dat de 2 ton een tegemoetkoming was voor onder andere advocaat- en afwikkelkosten.