Kerncentrale Emsland werkt met verouderd rampenplan

De Duitse kerncentrale in Lingen in de deelstaat Nedersaksen, dat grenst aan de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, kan in een geval van een noodsituatie alleen terugvallen op een sterk verouderd rampenplan.

Dit meldt het AD op basis van een artikel in de regionale krant Osnabrücker Zeitung.

In het oude rampenplan staat dat bij een ongeval met de kerncentrale er in een straal van twee kilometer ontruimd moet worden. Dit zou volgens de huidige eisen vijf kilometer moeten zijn. In 24 uur zal de ontruiming uitgebreid zijn tot een straal van 20 kilometer. In het huidige rampenplan staat een straal van 10 kilometer.

Vorige maand deden Nederlandse experts een oproep aan de regering in Duitsland om de rampenplannen in de regio beter op elkaar te laten aansluiten. Op papier is dit deels goed geregeld, maar in de praktijk zal dit ‘waarschijnlijk’ niet goed verlopen.