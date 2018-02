Broer Salah Abdeslam aangehouden op verdenking van overval op gemeente Molenbeek

De oudere broer van Salah Abdeslam is aangehouden in het onderzoek naar een gewapende overval. Dat meldt La Dernière Heure en bevestigt het parket van Brussel aan VRT NWS. Zijn precieze aandeel in de zaak is nog niet duidelijk.