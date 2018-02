Kamerleden met Turkse achtergrond neergezet als 'landverraders' vanwege erkenning Armeense genocide

Vijf kamerleden met een Turkse achtergrond worden in Turkije door een pro-Erdoganwebiste neergezet als landverraders.

Het gaat om de website En Son Haber. Ook de grootste krant van Turkije Sabah heeft kritiek geuit op de vijf Nederlandse politici van Turkse afkomst omdat ze instemmen met het voorstel de massamoord op Armenië te erkennen als genocide. De krant zette foto's van de vijf Kamerleden online en schrijft dat ze met hun schandalige beslissing Turkije hebben verraden. Dit meldt het AD zaterdag. De krant Sabah doelt dan op de Kamerleden Dilan Yesilgöz (VVD), de SP'ers Cem Lacin en Sadet Karabulut en Zihni Özdil en Nevin Özütok van GroenLinks. 'Zij hebben het moederland verraden.' Op Twitter reageert GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil: '“De vijf Turken die het moederland hebben verraden” Pro-Erdogan media verspreidt gif over Nederlandse volksvertegenwoordigers die de Armeense Genocide erkennen. Het doel is intimidatie, maar eerlijk is eerlijk: ik word er alleen maar trots van.

Sinds de actie van de Turkse krant hebben de vijf Nederlandse Kamerleden van Turkse afkomst veel last van haat- en dreigberichten.

Genocide

Donderdag besloot de Tweede Kamer de moord op honderdduizenden Armeniërs, gepleegd in 1915 tent tijde van het Ottomaanse Rijk, als genocide te bestempelen. Maar de regering blijft gebruikmaken van de indirecte formulering 'kwestie van de Armeense genocide'.

DENK

DENK-Kamerlid TUnahan Kuzu heeft in een interview met het Turks pro-regeringsmedium Ahaber gezegd dat de erkenning van de Armeense genocide "een stunt is om zieltjes te winnen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen" . Volgens Kuzu kunnen Turks-Nederlandse politici 'zich niet langer verstoppen': '‘Ze moeten nu heel duidelijk laten zien wat ze verdedigen en aan wiens kant ze staan.’