Mannen doodgereden die eerste hulp wilde verlenen

Op de A70 bij het Duitse Schweinfurt zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen doodgereden. Het tweetal was gestopt om eerste hulp te verlenen aan iemand die een ongeval had gehad.

Volgens de NOS reed rond 02.00 uur door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail. Zij kon eigenhandig uit het voertuig stappen en bracht zich samen met haar kind in veiligheid. De auto van de vrouw bleef in de middenberm staan.

De bestuurders van twee auto’s die enige tijd later langsreden zetten hun voertuig stil en liepen de snelweg op om eerste hulp te verlenen. Hier werden de mannen van 44 en 49 jaar geschept door een vrouw van 26 die voorbij kwam. Beide mannen waren opslag dood. De vrouw die de mannen aangereden had, is in shock naar een ziekenhuis overgebracht.