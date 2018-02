Journalist en ex-gevangene: 'IS is overal. Europa moet oppassen'

De Koerdische Masoud Aqil beschrijft in zijn net verschenen boek 'De jongen die tegen IS strijdt' een marteling in de gevangenis.

De journalist zat bijna een jaar in de gevangenissen van IS en spreekt over zware martelingen. Uiteindelijk wist hij via een gevangenenruil te ontsnappen en vlucht in 2016 naar Duitsland. Maar daar ziet hij nu veel voormalig IS'ers rondlopen. Dit schrijft het AD maandag. In de krant zegt Aqil: 'Europa moet niet zo naief zijn. Een man die mij in een gevangenis trots vertelde dat hij IS de coördinaten had gegeven voor een bepaalde aanval, vond ik in Europa terug als imam, bezig zijn boodschap te verspreiden.'

Europa moet uitkijken

Via social media weet hij IS-sympathisanten die in Europa wonen op te sporen. Aqil: 'Het is verbijsterend dat er zo veel figuren die een risico vormen, nog overal in Europa vrij rondlopen.'Volgens de journalist zijn er zeker nog veel IS'ers hier. In de krant zegt hij verder: 'Natuurlijk zijn er nog IS-vluchtelingen in Europa. De Turkse president Erdogan heeft ze expres doorgelaten, hij wilde dat er radicalen naar Europa ontsnapten. Het is zijn wapen om invloed uit te oefenen op Europa.' Europa moet volgens Aqil uitkijken. 'Salafisten zien ons als ongelovigen. Ze gehoorzamen niet aan de wet, maar aan de sharia. Laat ze eerst opschuiven naar de gematigde kant, voordat we ze de hand reiken. Landen als Saudie- Arabië proberen hier die radicale gedachtes juist te verspreiden, aan te wakkeren, door geld te geven voor dergelijke moskeeën. Daar moet Europa voor oppassen!'