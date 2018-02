Brandweerwagen rijdt zich vast onderweg naar brand in Schijndel

Een tweede eenheid (met een 4x4 voertuig) vanuit Boxtel bood de helpende hand. Nadat het Schijndelse blusvoertuig was losgetrokken heeft men de restanten van de grote brandstapel afgeblust met water. Omdat er momenteel niet gestookt mag worden kwam ook de politie ter plaatse. Zij onderzoeken wie eigenaar is van het perceel en wie de brandstapel heeft aangestoken. Nadat het vuur was gedoofd keerde alle eenheden weer terug.