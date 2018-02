Opa (79) redt door ijs gezakt kleinkind (8) maar komt zelf om

Een groot drama heeft zich woensdag in Duitsland afgespeeld toen een 8-jarige jongen door het ijs was gezakt maar kon worden gered door zijn 79-jarige opa alleen zakte deze vervolgens zelf ook door het ijs en kwam daarbij te overlijden. Dit melden de Duitse media woensdag.

Kleinzoon door ijs gezakt

Het drama voltrok zich in het Duitse plaatsje Creglingen in de deelstaat Baden-Württemberg. Nadat zij eigen kleinzoon door het ijs was gezakt bedacht de man zich geen moment en probeerde hij de jongen te redden. Dit lukte de man uiteindelijk ook.

Reanimatie

Maar toen zakte de 79-jarige man zelf door het ijs en lukte het hem niet om zelf weer op het ijs te komen. Hulpdiensten die ter plaatse kwamen kregen de man vervolgens uit het wak en sleepte hem naar de kant. Samen met inmiddels toegesnelde familie van de man trokken de man op het land. Daar werd de man gereanimeerd maar deze hulp mocht helaas niet meer baten.