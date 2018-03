Bondskanselier Merkel kan na goedkeuring beginnen met haar 4e regeertermijn

'Goed voor Duitsland'

'Ik ben tevreden over de positieve uitkomst van het besluit van het SPD-lidmaatschap en de daarmee samenhangende goedkeuring van het regeerakkoord. Dit is een goede beslissing voor de SPD en vooral voor ons land. Dus, na de CDU en de CSU, zijn de sociaal-democraten overeengekomen om de verantwoordelijkheid voor ons land op zich te nemen in een gezamenlijke regering'.

'Werk aan de winkel'

Er is veel werk aan de winkel voor deze nieuwe federale regering, werk dat nu dan ook snel moet worden aangepakt. Het gezamenlijk onderhandelde coalitieakkoord is daarvoor een goede basis. Het regeerakkoord zet de koers voor de toekomst van ons land en brengt concrete verbeteringen aan de mensen in ons land. Daarom heeft 97 procent van de afgevaardigden op het CDU-partijcongres in Berlijn ook deze overeenkomst goedgekeurd.

'Goede mix'

'Afgelopen zondag hebben we ons deel van de regering geïntroduceerd. Het is een goede mix van ervaren en nieuwe gezichten, mannen en vrouwen. U en wij staan allemaal klaar om de opdracht van het electoraat te vervullen en recht te doen. Nu is het tijd om aan het werk te gaan en de opdracht aan te pakken', aldus Kramp-Karrenbauer.