Voormalige Russische spion vergiftigd in warenhuis UK

Een voormalige Russische spion die al langere tijd in Groot-Brittannië woont, is doodziek geworden nadat hij is blootgesteld aan een onbekende stof in een winkelcentrum in het Engelse Salisbury.

De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis in de stad Salisbury, zo meldden diverse Britse media. Zondag kwamen hij en een vrouw in een winkelcentrum in die stad in het zuidwesten van Engeland in aanraking met een uiterst giftige stof. Ook de vrouw is opgenomen. Beide liggen ze uit voorzorg in quarantaine.

De 66-jarige Sergei Skripal kreeg in 2010 onderdak in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van veroordeelde spionnen tussen de Verenigde Staten en Rusland. Hij werd in 2006 veroordeeld tot dertien jaar cel, omdat hij voor de Britse geheime dienst MI6 spioneerde in Rusland.

De politie kan nog niet zeggen of er sprake was van een gerichte actie tegen de man.

Wel is het winkelcentrum voorlopig hermetisch afgesloten. Speciale eenheden maken het winkelcentrum en omgeving schoon. Om wat voor stof het gaat is niets bekendgemaakt. Britse media spreken over fentanyl, een synthetisch opiaat dat wordt gebruikt als extreem sterke pijnstiller.

Over de identiteit van de vrouw die samen met Skripal in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, is niets bekendgemaakt. Het zou een dertiger zijn.