Dodelijke virus uitgebroken in Nigeria

Sinds het begin van het jaar is Nigeria in de ban van een uitbraak van een dodelijke ziekte. Het gaat om Lassakoorts, een virus dat een gevaarlijke epidemie kan veroorzaken. Er is op dit moment geen vaccin tegen het virus.

Lassakoorts is geen nieuwe ziekte, maar de huidige uitbraak is ongekend en verspreidt zich sneller en verder dan ooit tevoren. De Wereldgezondheidsorganisatie liet onlangs weten haar activiteiten te intensiveren om verdere verspreiding te voorkomen. Lassakoorts is in zeventien van de 36 staten van Nigeria vastgesteld.

Een woordvoerster noemde deze uitbraak ''meer dan we ooit hebben gezien, het is overweldigend''. Sinds begin dit jaar zijn 913 verdachte gevallen geregistreerd. Het aantal doden in Nigeria staat intussen op 90, meer dan 1081 mensen zijn besmet. Maar vermoed wordt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Gezondheidswerkers zijn overbelast, en een aantal is zelf besmet geraakt en sommigen overleden.

De meeste mensen die Lassa vangen, hebben slechts lichte symptomen zoals koorts, hoofdpijn en algemene zwakte. Ze hebben er misschien helemaal geen.

In ernstige gevallen kan het echter een andere dodelijke hemorragische koorts, ebola, nabootsen, wat leidt tot bloedingen via neus, mond en andere delen van het lichaam.

20 procent meer kans op sterfte

Lassakoorts heeft normaal gesproken een sterftecijfer van ongeveer één procent . Maar in de Nigeriaanse uitbraak wordt gedacht dat het meer dan 20% is onder bevestigde en waarschijnlijke gevallen, volgens het Centre for Disease Control van het land .