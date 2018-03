Amerikaanse scholier legt bom verstopt in rugzak achter frisdrankenautomaat

Een Amerikaanse tiener in de staat Utah heeft op zijn school een zelfgemaakte bom in een rugzak verstopt en achter de frisdrankenautomaat in de school gelegd.

Een van de andere leerlingen merkte de rugzak op doordat er rook uit kwam en waarschuwde een leraar. Na de vondst werd de Pine View High School in St. George ontruimd. De bom is onschadelijk gemaakt door bomexperts. Ook kwam de FBI ter plaatse. Dit melden meerdere media woensdag.

De autoriteiten laten weten dat de bom 'de potentie had om ernstige gewonden en doden te veroorzaken'. De jongen is opgepakt. Bij hem thuis is materiaal in beslag genomen dat gebruikt kon worden om een bom mee te maken en er werd ook materiaal over IS aangetroffen. De tiener wordt er ook van verdacht dat hij op een school in het naburige Hurricane de Amerikaanse vlag heeft vervangen voor een vlag van terreurgroep IS. Volgens de politie promootte de jongen de terreurgroep ook.