'Gevonden botten zeer waarschijnlijk van verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart'

Mogelijk weten we nu meer over het lot van de beroemde luchtvaartpionier Amelia Earhart die in 1937 boven de Stille Oceaan verdween.

Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn de botten die in 1940 op het afgelegen eiland Nikumaroro zijn gevonden hoogstwaarschijnlijk van de verdwenen pilote. Amelia Earhart was de eerste vrouwelijke pilote die in 1932 de Atlantische Oceaan overstak. In 1937 wilde ze samen met navigator Fred Noonan de Stille Oceaan oversteken. Op 2 juli vertrokken ze van Nieuw-Guinea naar Howland eiland, maar kwamen daar nooit aan. Wat er precies is gebeurd bleef onduidelijk. Maar de meest voor de hand liggende scenario lijkt dat Earhart op het destijds onbewoonde eiland Nikumaroro terecht is gekomen en daar aan haar verwondingen of honger is gestorven. Er zijn verschillende aanwijzingen die deze laatste theorie onderschrijven, zo is op het eiland balsem uit de jaren dertig ontdekt die op de bagagelijst van Earhart stond. Dit schrijft scientias.nl.

Overblijfselen passen beter bij Earhart

Toen in 1940 de botten die op het eiland werden gevonden door de arts D.W.Hoodless werden bestudeerd, concludeerde hij dat deze van een man moesten zijn. De emeritus professor Richard Jantz van de University of Tennessee (UT) analyseerde de metingen van destijds. Hij vergeleek of de botten overeenkwamen met de (deels geschatte) afmetingen van Earhart. Hij komt nu tot de conclusie de overblijfselen beter bij Earhart passen dan 99 procent van een vergelijkingsgroep.

Jantz heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het vaktijdschrift Forensic Anthropology.