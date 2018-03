54 afgehakte handen in Siberië gevonden

De politie vond na een tip één afgehakte hand aan de oever van het Beshennaya kanaal dat in verbinding staat met de rivier de Amoer in de Russische plaats Khabarovsk die aan de Chinese grens is gelegen.

Na verder zoeken trof de politie de plastic zak met daarin 27 linker- en rechterhanden. De Russische politie probeert nu te achterhalen waar de handen vandaag komen.

Speculaties gaan er rond dat het mogelijk om vergelding gaat voor gepleegde diefstallen maar ook wordt er gekeken of de handen voor medisch onderzoek zijn gebruikt en van overleden personen zijn verwijderd. In de zak met handen gevonden verband en plastic schoenhoesjes zouden de laatste theorie kunnen verklaren.

Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9 pic.twitter.com/wJZqYveSPr