Vijf doden bij neergestorte helikopter in East River New York

In New York zijn bij een crash met een helikopter vijf mensen om het leven gekomen.

Het gehuurde toestel met zes mensen aan boord was in de lucht voor een fotoshoot, toen de piloot te maken kreeg met een technisch mankement. De crash gebeurde rond 19.00 uur lokale tijd. Op beelden is te zien dat de rode helikopter in de East River ten oosten van Manhattan crasht.

De piloot wist zelf uit de helikopter te komen en kon al snel door een boot aan boord worden genomen. Twee passagiers overleden ter plekke. De drie andere werden naar een ziekenhuis overgebracht, maar bezweken alsnog aan hun verwondingen.

De nationaliteit van de passagiers is nog niet bekend. Het reddingswerk duurde lang omdat de passagiers vast in hun gordels zaten en de helikopter op z'n kop op de bodem lag. Luchtvaartautoriteit FAA doet onderzoek naar het ongeluk.