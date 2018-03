May: Rusland zeer waarschijnlijk achter aanval met zenuwengas

De Britse premier Theresa May heeft in het Lagerhuis gezegd dat Rusland 'zeer waarschijnlijk' verantwoordelijk is voor de aanval met zenuwengas op de voormalige spion Skripal en zijn dochter.

Uit Brits onderzoek blijkt dat het zenuwengas 'novichok' werd ontwikkeld voor Russische, militaire doeleinden, aldus May. Het is nog onduidelijk of de Russische staat achter de aanslag zit. Volgens May is Rusland ofwel direct verantwoordelijk voor de aanval, of Rusland heeft toegestaan dat het zenuwgas in handen van anderen is gekomen, verklaarde May.

May heeft de Russische ambassadeur in Londen om uitleg gevraagd. Als er geen geloofwaardige verklaring komt, dan beschouwt ze Rusland verantwoordelijk voor deze gewelddaad op Britse bodem. Het land zal dan verdere maatregelen tegen Rusland treffen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een eerste reactie dat de verklaring van May een provocatie is die een politieke achtergrond heeft.

Skripal en zijn dochter werden vorige week zondag vergiftigd met het doel hen te vermoorden. Dat heeft het hoofd van de antiterreureenheid van de Britse politie, Mark Rowley, gezegd in Londen. Nog steeds is het gebied waar de vergiftiging plaatsvond afgesloten vanwege een mogelijke besmetting met het gif.