Beroofd van gaspatronen na Marktplaats deal

Maandagavond had de Pernissenaar een afspraak op de Brasem in Hellevoetsluis om 19.45 uur om een doos gaspatronen te verkopen. Hij had deze te koop staan via Marktplaats. Twee geïnteresseerden meldden zich. In eerste instantie ging het om de verkoop van een doos patronen maar de verdachten vroegen of hij er nog meer bij zich had. Hierop pakte hij nog drie dozen uit zijn auto. Op het moment dat er betaald moest worden pakte een van de verdachten een vuurwapen. Hierna liepen de twee die donkere kleding droegen weg in de richting van het fietspad De Karper.