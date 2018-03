Briljante natuurkundige Stephen Hawking overleden

In zijn woning in Cambridge (Verenigd Koninkijk) is de Britse natuurkundige Stephen Hawking (76) overleden.

Dit heeft de universiteit van Cambridge bekendgemaakt, aldus scientias.nl. De dood van de briljante natuurkundige is een groot verlies voor de wetenschap. Hawking wordt gezien als een van de grootste wetenschappers van deze tijd. De in Oxford geboren Hawking heeft een enorme bijdrage geleverd aan ons begrip van het universum én de popularisering van het onderzoek daarvan. Na zijn studie natuurkunde in Oxford begon Hawking aan een studie sterrenkunde, maar het werk aan de telescoop had niet zijn interesse en darom vertrok hij naar Cambridge om zich toe te leggen op kosmologie.

Zwarte gaten

Hawking werd vooral bekend door zijn onderzoek naar zwarte gaten, plaatsen in het heelal met heel veel zwaartekracht waar niets uit kan, ook geen licht. Hawking ontdekte daar een straling, die naar hem werd vernoemd. Naast de wetenschap hield Hawking zich ook bezig met het populariseren van die wetenschap. Zo schreef hij meerdere boeken, waaronder de bestseller A Brief History of Time. Verder was hij ook vaak te zien in televisieprogramma's over wetenschap en gaf hij lezingen.

Ziekte van ALS

Al tijdens zijn eerste studiejaar in Cambridge werd bij de toen 21-jarige hawking de ziekte van ALS (amyotrofe laterale sclerose) geconstateerd, een aandoening aan de motorische zenuwcellen die uiteindelijk tot totale verlamming en de dood leidt. Maar na een paar jaar stabiliseerde de ziekte zich een beetje. Wel bleef Hawking voorgoed aan een rolstoel gekluisterd. In 1985 erloor hij zijn spraakvermogen. Sindsdien communiceerde hij met behulp van een spraaksynthesizer en een speciale tekstverwerker.

Familie

Hawking laat drie kinderen en drie kleinkinderen achter. In een verklaring laat de familie weten diep bedroefd te zijn.Over hun vader respectievelijk grootvader: 'Hij was een groot wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap nog vele jaren zullen voortleven.' De kinderen citeren hun vader in hun verklaring: '‘Hij zei ooit: het heelal zou niet zoveel voorstellen zonder de mensen van wie je houdt.’