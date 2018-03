May zet 23 Russische diplomaten uit na vergiftiging ex-spion

Engeland zet 23 Russische diplomaten het land uit in reactie op de vergiftiging van een Russische ex-spion en zijn dochter in het Engelse Salisbury.

Zenuwgas

Sergei en Yulia Skripal werden afgelopen zondag vergiftigd met zenuwgas van Russische makelij. Premier Theresa May heeft daarom als tegenreactie een verklaring afgelegd aan het Parlement waarin zij aangeeft dat Rusland niet met een verklaring is gekomen binnen de door Engeland gestelde gestelde deadline.

Rusland 'schuldig'

Engeland ziet dan ook geen andere mogelijkheid te concluderen dat de Russische staat schuldig is aan de poging tot moord op Skripal en zijn dochter. 'Dit vertegenwoordigt een onwettig gebruik van geweld door de Russische staat tegen het Verenigd Koninkrijk', aldus May in haar verklaring aan het Parlement.