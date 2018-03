Europarlementariër voor de PVV wordt beticht van islamofobie en haatzaaierij

Ze willen dat de parlementsvoorzitter Tajani sancties treft. De Graaff zei donderdagmorgen in de een debat met de Portugese premier António Costa over de toekomst van Europa dat moslims Europa terugbrengen naar de Middeleeuwen. Met de islam in Europa betekent volgens hem ongelijkheid tussen man en vrouw, polygamie, kindhuwelijken, slavernij en eremoorden.

Volgens Kyenge is dit onaanvaardbaar gedrag voor een lid van het Europese Parlement. In haar brief stelt ze: 'Racisme en vreemdelingenhaat zijn directe inbreuken op de principes van vrijheid, democratie, respect voor mensenrechten en de rechtsstaat. We moeten allemaal onverdraagzaamheid bestrijden en rekenen erop dat u tot actie overgaat.'