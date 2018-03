Britten zetten 23 Russische diplomaten uit, Rusland beschouwt dit als 'vijandige daad'

Het uitzetten van 23 Russische diplomaten door Engeland wordt in Rusland gezien als een 'flagrante provocatie'. Volgens het Kremlin is het een vijandige daad die onaanvaardbaar, onterecht en kortzichtig is, zo liet de ambassade van Rusland in Londen weten.

Het uitzetten volgt op de moord op de voormalig Russische dubbelspion Sergej Skripal die zondag samen met zijn dochter Joelia bewusteloos op een bank in Salisbury werd aangetroffen. Zij bleken vergiftigd met chemisch gifgas en overleden dientengevolge. Volgens de Britse premier Theresa May is Rusland schuldig aan deze moordaanslag. De chemische substantie zou afkomstig zijn uit de Sovjet Unie. Echter, het Kremlin ontkent betrokkenheid bij de aanslag en heeft beklemtoond dat Rusland geen enkel belang heeft bij deze merkwaardige aanslag. De Russen hebben beloofd spoedig met tegenmaatregelen te komen. Volgens hen zijn de Britten bezig met een anti-Russische campagne. In een verklaring laat moskou weten dat Rusland bereid was t samenwerking binnen de organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Dit melden meerdere media donderdagavond.

Engeland verbrak verder alle contacten met Rusland op het hogere diplomatieke niveau en roept de internationale gemeenschap op stelling te nemen tegen de Russen. Engeland heeft ook besloten om van de zomer geen ministers en leden van het koninklijk huis naar Rusland, dat dit jaar het WK-voetbal organiseert, te sturen. Vicevoorzitter Nikita Simonjan van de Russische voetbalbond reageerdeheel laconiek via persbureau Interfax: Waar het om gaat is dat het Engelse team komt en dat gebeurt zeker, want het WK is maar eens in de vier jaar'. Dit meldt het AD.

De Engelse premier May wil niet alle banden met Rusland verbreken, want dat zou slecht zijn voor de economie.