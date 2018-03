Rusland zet Britse diplomaten uit na maatregelen Londen

In een politiek antwoord op Engeland, gaat Rusland Britse diplomaten uitzetten. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov gezegd tegen het staatspersbureau Sputnik.

Gisteren besloot het Britse parlement 23 Russische diplomaten het land uit te zetten. Het uitzetten volgt op de moord op de voormalig Russische dubbelspion Sergej Skripal die zondag samen met zijn dochter Joelia bewusteloos op een bank in Salisbury werd aangetroffen. Zij bleken vergiftigd met chemisch gifgas en overleden dientengevolge. Volgens de Britse premier Theresa May is Rusland schuldig aan deze moordaanslag.

Het Kremlin heeft donderdag uitgehaald naar het "absoluut onverantwoord standpunt" van Londen. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov stelt dat zijn land "perplex" is omtrent het Britse standpunt en dit "niet begrijpt". De beschuldigingen zijn "ongegrond". "Het standpunt van de Britten lijkt ons absoluut onverantwoord in het licht van diplomatieke relaties"

President Vladimir Poetin zal persoonlijk een keuze maken uit vergeldingsmaatregelen die het best corresponderen met de Russische belangen, aldus de Kremlinwoordvoerder. Die maatregelen komen er "kortelings".

Tegenover het persbureau Ria Novosti heeft de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gezegd dat Moskou "stellig" snel Britse diplomaten zal uitwijzen.