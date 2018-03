Vriend Joran van der Sloot vermoord bij poging ontvoering

Steekwond in de buik

De politie in Florida meldt dat Ludwick zijn slachtoffer in Port Charlotte in Florida probeerde te overmeesteren en te ontvoeren, maar de vrouw slaagde erin hem zijn mes af te pakken en stak hem daarmee in zijn buik. Ludwick vluchtte maar werd verderop bloedend aangetroffen. Hij werd nog per helikopter naar het Saratosa County Hospital in North Port overgebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen, dit meldt onder meer CBS News. Een woordvoerder van CBS News laat weten dat Ludwick en de vrouw ooit huisgenoten waren en dat Ludwick toen een relatie met haar wilde, maar zij kon zijn gevoelens niet beantwoorden.

1500 dollar voor wegwerken stoffelijke resten

Ludwick kwam in het nieuws via de Oxygen show waarin hij beweerde dat Van der Sloot hem 1500 dollar had betaald om de stoffelijke resten van Natalee Holloway op te graven en te verbranden. Voor zijn bewering is nooit bewijs gevonden. Voor de camera's beweerde Ludwick dat hij haar botten zou hebben fijngemalen en dat hij de schedel van Natalee Holloway zou hebben verbrand De 18-jarige Holloway, uit Alabama, verdween op 30 mei 2005 op Aruba. Het meisje werd in 2012 wettelijk doodverklaard. Haar lichaam werd nooit gevonden. Joran van der Sloot zou Natalee Holloway vermoord hebben, maar dat kon nooit bewezen worden.