Debat in Universiteit Gent: Wat gebeurde er echt op 11 september?

In het auditorium van de Universiteit van Gent vond woensdagavond een debat plaats over complottheorieën rond de aanslagen van 11 september 2001. Dit schrijft de Vlaamse krant De Standaard.

Organisator Peter Vereecke promoot het debat met de vraag: Wat is er op 9/11 echt gebeurd? 9/11 is de dodelijkste aanslag die de VS ooit trof. Peter Vereecke, voormalig burgemeester van Evergem, gelooft net als een meerderheid van de Amerikanen niet in het officiële verhaal. Ook in de VS wordt op talloze websites de alternatieve waarheid over 9/11 verkondigd door de 9/11 True Movement. Echter, steeds meer mensen zetten vraagtekens bij de officiële versie van 9/11 en actiegroepen dringen aan op een onafhankelijk onderzoek.

Complotdenker

Peter Vereecke neemt zelf geen deel aan het debat. Zijn standpunt wordt vertolkt door Coen Vermeeren, een Nederlandse wetenschapper en schrijver van meerdere complotboeken. Zo schreef Vermeeren het boek '9/11 is gewoon een complot', waarin hij een heel hoofdstuk besteedt aan het woord 'complotdenker'. Hij beschouwt het woord 'complotdenker' als een soort dooddoener. Coen Vermeeren: 'Je plakt mensen gewoon een sticker 'complotdenker' op, zodat je de inhoudelijke discussie niet meer hoeft te voeren'. Maar woensdagavond ging het bij dit onderwerp wel om inhoudelijke zaken. Vermeeren kwam tegenover filosoof Maarten Boudry te zitten, die 'geen greintje bewijs voor de vele complottheorieën' ziet. De discussie werd geleid door televisiefiguur Rob Vanoudenhoven

Op zijn Facebookpagina schrijft Boudry dat er aan zo'n debat ook nadelen verbonden zijn. Hij stemde er mee in omdat zijn gage van 500 euro aan de 'Against Malaria Foundation' zou worden gestort. maar vraagt Boudry zich af, is het wel wel aan een universiteit om controversiële ideeën een platform te geven?

De Universiteit van Gent zegt in de krant dat elke persoon of vereniging vrij is om een aanvraag te doen om een universiteitsruimte te huren. De inhoud van het evenement wordt daarbij principieel zo weinig mogelijk beoordeeld.

Een woordvoerster van de universiteit: 'Wij stimuleren de vrijheid van denken. Onze slogan is niet zomaar ‘durf denken’. Wij moedigen mensen aan om te zeggen wat ze denken en daarover met elkaar in debat te gaan.'

Bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20180314_03408812