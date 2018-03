Onafhankelijke dierenartsen naar Oostvaardersplassen

De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer gevraagd om twee onafhankelijke dierenartsen mee te laten kijken bij het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Zij moeten samen met de dierenarts die Staatsbosbeheer adviseert op zeer korte termijn aanvullend advies geven over de uitvoering van het bijvoeren in de komende weken.

Op 1 maart heeft de provincie Staatsbosbeheer gevraagd, tegen het huidige beleid in, om de grote grazers tijdelijk bij te voeren. Dat besluit werd genomen op basis van de maatschappelijke bezorgdheid in deze koude periode, de zorgen over de openbare orde en omdat de herkomst van het illegale voer onbekend was. Dat leverde gevaar op voor de dieren. Vlak daarna is besloten het bijvoeren te continueren totdat er natuurlijke groei is in het gebied, omdat bijvoeren de spijsvertering van de dieren vervroegd in de voorjaarsstand heeft gebracht.