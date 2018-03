Rusland zet net als de UK 23 diplomaten uit in gifgasrel

Het is het antwoord op de Britten, die vorige week aankondigde hetzelfde aantal Russische diplomaten gaat uitzetten. Daarnaast beslist Rusland alle activiteiten in Rusland van de British Council op te heffen, en de geplande opening van het Britse consulaat in Sint-Petersburg gaat voorlopig niet door.

Kremlin

Het Kremlin noemde het besluit van May ''onverantwoordelijk''. Een woordvoerder zei dat alles erop wijst dat Groot-Brittannië Rusland aan het provoceren is. Volgens Moskou kunnen de Britten de beschuldigingen aan het adres van Rusland niet met bewijs staven.

Het Kremlin haalde donderdag al uit naar het "absoluut onverantwoord standpunt" van Londen. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov stelt dat zijn land "perplex" is omtrent het Britse standpunt en dit "niet begrijpt". De beschuldigingen zijn "ongegrond". "Het standpunt van de Britten lijkt ons absoluut onverantwoord in het licht van diplomatieke relaties"

Gifgas

Het uitzetten volgt op de moord op de voormalig Russische dubbelspion Sergej Skripal die zondag samen met zijn dochter Joelia bewusteloos op een bank in Salisbury werd aangetroffen. Zij bleken vergiftigd met chemisch gifgas en liggen dientengevolge in kritieke toestand in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de Britse premier Theresa May is Rusland schuldig aan deze moordaanslag.