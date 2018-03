Vladimir Poetin wint met ruim 70 procent de verkiezingen

Peiler VTsIOM meldt dat hij 73,9 procent van de stemmen heeft gekregen. Het tellen van de stemmen is inmiddels in volle gang. Volgens persbureau TASS is inmiddels een kwart van de stemmen geteld en krijgt Poetin 72,5 procent van de stemmen. Persbureau RIA gaat in een exitpoll uit van 76,3 procent voor Poetin. Dat is allemaal meer dan in 2012 toen 64 procent van de kiezers hem steunde. Dit melden verschillende media zondag.

Poetin, die gold als gedoodverfde winnaar, mag zich nu dus opmaken voor een vierde ambtstermijn van zes jaar. De komende termijn duurt dus tot 2024, maar dan kan Poetin volgens de Russische wet geen president meer worden. Poetin hoopte op een grote opkomst. Volgens TASS heeft 63,7 procent van de Russische kiezers gestemd. De vraag was ook niet of Poetin zou winnen, maar hoe groot zijn overwinning zou zijn.

Poetins belangrijkste rivaal, de communist Pavel Groedinin, krijgt volgens de voorspellingen hooguit 15 procent. Poetin had een andere belangrijke tegenstander, oppositieleider Alexei Navalny, maar die was uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Hij werd verschillende keren veroordeeld, onder meer voor het verduisteren van een partij hout en het houden van politieke bijeenkomsten zonder toestemming.Volgens Navalny waren de veroordelingen politiek gemotiveerd en probeerde het Kremlin zo zijn ambities te dwarsbomen. Hij had opgeroepen de verkiezingen te boycotten.