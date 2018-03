Vlieger die door Rusland werd beschuldigd van neerhalen MH17 pleegt zelfmoord

De vlieger van de Oekraïnse luchtmacht die volgens Rusland de MH17 uit de lucht heeft geschoten is dood in zijn woning gevonden. Oekraïense media melden dat de 29-jarige Vladislav Voloshin zelfmoord zou hebben gepleegd.

Voloshin was een vlieger van een Soe-25 jachtvliegtuig en zou op het moment van de crash van de MH17 in de lucht zijn geweest. Een collega van Voloshin zou anoniem aan Rusland hebben verklaard dat Voloshin per ongeluk op de MH17 heeft geschoten. Hij zou het toestel verward hebben met een ander vliegtuig.

De beschuldiging werd door Voloshin altijd ontkend. Volgens hem zou zijn collega een valse verklaring hebben afgelegd. Voloshin liet weten dat hij op de bewuste dag niet eens vloog. De familie van de vlieger laten aan de Oekraïense media weten dat hij al langer zelfmoord neigingen had. Hij zou zich met een vuurwapen van het leven hebben beroofd.