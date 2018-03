Politie geeft beelden vrij van fatale aanrijding met Uber

Op beelden van de zelfrijdende auto is te zien dat de chauffeuse met hele andere zaken bezig is dan op het verkeer te letten. Op het moment dat het slachtoffer met haar fiets de weg oversteekt, is het moment om in te grijpen al te laat. Het ongeval gebeurde rond 10 uur 's avonds. Mogelijk heeft de auto het slachtoffer daarom niet kunnen signaleren.

Het is niet het eerste ongeluk met een zelfrijdende auto. Uber heeft de tests met de zelfrijdende wagens voorlopig stilgelegd.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ