Heldhaftige Franse politieman (45) overleden na terreuractie Trèbes

De 45-jarige Arnaud Beltrame, de politieman die vrijdag de plaats innam van een gegijzelde vrouw in de Franse supermarkt in Trèbes, is aan zijn verwondingen overleden. Dit melden de Franse media zaterdag.

Held

De politieman raakte vrijdag zwaargewond in het vuurgevecht bij de supermarkt. De Franse president Macron zei zaterdag dat Beltrame 'veel levens heeft gered'. Gérard Collomb, de Franse minister van Binnenlandse Zaken twitterde zaterdag dat de politieagent 'een held is die voor zijn land is gestorven en een heldendaad heeft verricht'.

Dader

De 25-jarige Marokkaanse Redouane Lakdim pleegde vrijdag verschillende aanslagen in Carcassonne in Zuid-Frankrijk. Hij reed 's morgens met een auto in op leden van de speciale politie eenheid CRS en schoot daarbij op hen. Bij deze aanval werd een politieman in zijn schouder geraakt.

Overleden

Vervolgens reed Lakdim naar de supermarkt in Trèbes waar hij rond 11.15 uur binnenstormde en een vrouw gijzelde. De 45-jarige politieman Arnaud Beltrame nam de plaats van de vrouw in wat uiteindelijk zijn leven heeft gekost. De 25-jarige dader kwam om bij het vuurgevecht met de politie.