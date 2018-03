Russische diplomaten massaal naar huis gestuurd in Europa en VS

In totaal 14 Europese lidstaten hebben besloten om Russische diplomaten uit te zetten. Dit heeft EU-voorzitter Donald Tusk maandag bekendgemaakt in Brussel.

VS zet 60 diplomaten uit

Daarnaast heeft Amerika besloten om ook nog eens 60 Russische diplomaten uit het land te zetten en ook Canada zet Russische diplomaten uit. Nederland zet 2 Russische diplomaten uit.

Zenuwgasaanslag

De maatregelen volgen in reactie op de zenuwgasaanslag op de Russische voormalige spion Sergei Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury op 4 maart jongstleden. De twee slachtoffers liggen sindsdien nog steeds in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.

Tusk

'De Europese Raad was het met de beoordeling van de regering van het Verenigd Koninkrijk eens dat het zeer waarschijnlijk is dat de Russische Federatie verantwoordelijk is en dat er geen plausibele alternatieve verklaring is. We hebben besloten de EU-ambassadeur in Rusland terug te roepen voor consultaties', aldus Tusk.