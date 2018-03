Moeder verdacht van poging gifmoord op baby

Volgens Het Laatste Nieuws bracht de vrouw op 12 maart haar zoontje zelf naar het ziekenhuis in Knokke gebracht. Het kind was bij aankomst in het ziekenhuis bewusteloos en haalde geen adem meer. De artsen op de eerste hulp dachten in eerste instantie aan het shaken baby-syndroom. Hierdoor werd het kindje overgebracht naar het UZ in Gent.

Uit onderzoek bleek dat het jongetje sporen van Haldol in zijn bloed had. Hierop heeft het ziekenhuis justitie ingeschakeld. Zowel de vrouw en haar voormalige vriend werden opgepakt. De man werd na enige tijd vrijgelaten.

De vrouw werkt in een verzorgingstehuis als verzorgster en kon hierdoor gemakkelijk aan Haldol komen. Ze ontkent echter haar kind vergiftigd te hebben.