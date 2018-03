Kjeld Nuis met 93 km/h snelste ter wereld op schaatsen

Kjeld Nuis mag zich nu echt de aller-snelste mens ter wereld op de schaats noemen. De Olympisch Kampioen van Pyeongchang op de 1.000 en 1.500 meter vestigde woensdag in het Zweedse Lulea een indrukwekkend snelheidsrecord. Schaatsend klokte Nuis in een door Red Bull, SEAT en de TU Eindhoven gecreëerde setting een topsnelheid van liefst 93 km/u.

Hoogste topsnelheid ooit

Als snelste man op de 1.500 meter tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea bedraagt de topsnelheid van Kjeld Nuis op een normale indoorbaan van 400 meter normaliter zo’n 60 km/u. Als afsluiter van een meer dan succesvol schaatsseizoen – inclusief twee olympische gouden medailles – ging Nuis vandaag in samenwerking met Red Bull en SEAT de uitdaging aan om de hoogste topsnelheid ooit gemeten op de schaats te realiseren.

Minimale weerstand

Speciaal voor dit doel reisde de schaatser af naar Zweden, waar al sinds december een ijsbaan van 1.500 meter rechtdoor is geprepareerd. Om de windweerstand tot een absoluut minimum te beperken, werd Nuis tijdens zijn recordpoging letterlijk uit de wind gehouden door een vierwielaangedreven SEAT Ateca voorzien van een aero shield mede ontwikkeld door de TU Eindhoven.

Mikaela Ahlin-Kottulinsky

Voor deze gelegenheid werd de SEAT Ateca bestuurd door de Zweedse vrouwelijke coureur Mikaela Ahlin-Kottulinsky, die met een CUPRA TCR uitkomt in het STCC (het Zweedse toerwagenkampioenschap). Op basis van haar ervaring en input werd zowel de Ateca als het aero shield voor deze gelegenheid verzwaard, om beide meer stabiliteit op het ijs te geven.

Team effort

Tijdens zijn tweede sessie klokte Kjeld Nuis vandaag de hoogste topsnelheid: 93 km/u, een indrukwekkend snelheidsrecord waarmee Nuis nu letterlijk de snelste man op aarde is op schaatsen.

Kjed Nuis

'Een fantastisch resultaat,' verklaarde een verheugde Kjeld Nuis. 'Om op schaatsen zo’n snelheid te kunnen realiseren, moet in de voorbereiding alles samenkomen. Het ijs moet optimaal zijn, de windweerstand moet worden uitgesloten en de schaatsen moeten optimaal zijn. Bovendien is de samenwerking met partners als Red Bull en SEAT onmisbaar om een resultaat als dit neer te kunnen zetten. Al die elementen kwamen vandaag in Lulea samen, met een prachtig snelheidsrecord als resultaat.'