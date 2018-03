68 doden bij brand in politiebureau Venezuela

Bij een brand in een politiebureau in de Venezolaanse stad Valencia zijn zeker 68 gevangenen om het leven gekomen.

De brand ontstond nadat gevangenen in opstand waren gekomen en matrassen in brand hadden gestoken. De brand breidde zich snel uit in de overbevolkte gevangenis.

Door een gat in de muur van het cellencomplex te slaan, konden tientallen gevangenen nog worden gered. De hulp voor 68 gevangenen (waaronder ook bezoekers) kwam te laat.

Buiten de gevangenis kwamen boze familieleden in opstand. De politie moest traangas inzetten om te voorkomen dat de opstandelingen de gevangenen wisten te bereiken.