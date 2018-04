China verhoogt weer importheffingen op Amerikaanse producten

Eerder was er sprake van een tariefsverhoging met 15 procent, nu met 25 procent. Het is een reactie op de door de VS doorgevoerde importheffingen voor staal en aluminium. Dit melden meerdere media maandag.

Voor 120 producten als noten, fruit en wijn geldt vanaf vandaag een extra heffing van 15 procent. Op 8 producten, waaronder varkensvlees en aluminiumschroot, is de heffing 25 procent. De hoogte van de tarieven is gelijk aan de heffingen die Trump aankondigde: 25 procent voor Chinees staal en 15 procent voor aluminium. Het Chinese ministerie van Financiën heeft verklaard dat de heffingen bedoeld zijn om de schade die Amerikaanse heffingen veroorzaken te compenseren. In totaal gaat het om 2,5 miljard euro aan importgoederen.