Anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela (81) overleden

Dit heeft haar persoonlijke assistente en woordvoerster Zodwa Zwane tegenover persbureau Reuters bevestigd. De antiapartheidsactiviste werd op 26 september 1936 geboren onder de naam Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela in Zuid-Afrika geboren. In 1958 trouwde zij met Nelson Mandela. Ze kregen samen twee dochters. Samen met haar ex-man ging Winnie Mandela de strijd aan tegen apartheid en voor de vrijheid van het Afrikaanse volk.

Winnen Mandela zette in 1962 toen haar man Nelson werd opgepakt de strijd tegen de apartheid voort. In 1990 vierden Winnie en Nelson Mandela nog de vrijlating van Nelson, maar het huwelijk kwam onder druk te staan toen Winnie door de rechtbank schuldig werd bevonden voor haar aandeel in de ontvoering van de 14-jarige Stompie Seipei, een zwarte Zuid-Afrikaan die wegens vermeend verraad was vermoord. In 1996 volgde de scheiding.

Winnie Mandela w al langere tijd ziek en was sinds het begin van het jaar meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen.