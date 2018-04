Schietpartij bij hoofdkantoor YouTube bij San Francisco: 1 dode en drie gewonden

Amerikaanse media melden dat het gaat om Nasim Aghdam. De 39-jarige vrouw iseen vegan bodybuildster die opkwam voor dierenrechten. In een video uit zij kritiek op YouTube, omdat die haar kanaal zou 'filteren'om te voorkomen dat ze meer kijkers zou krijgen.

Dinsdagavond Nederlandse tijd werd er bij het hoofdkantoor van YouTube in San Bruno geschoten en vielen er gewonden gevallen.

De schietpartij deed zich rond 14.00 uur lokale tijd voor. Het gebouw werd geëvacueerd en de politie waarschuwt mensen om het gebied te vermijden. Het San Mateo County Sheriff's Office vertelt CBS News dat het de situatie behandelt als een "actief shooter-incident". Een woordvoerder van het San Francisco General Hospital zei dat het ziekenhuis gewonden heeft binnengekregen, onbekend is om hoeveel gewonden het gaat.

De politie van San Bruno bevestigde ook dat ze reageerden op een actieve schutter. Ze vroegen mensen in de omgeving om weg te blijven van Cherry Ave en Bay Hill Drive. Het zou mogelijk gaan om een vrouwelijke schutter.

Zwaar bewapende politie heeft het gebouw omsingeld met bewapende SWAT-voertuigen. Politiemensen hebben de medewerkers die geëvacueerd zijn uit het gebouw opgevangen op een nabijgelegen parkeerterrein, waar ze omringd zijn door politieauto's.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.